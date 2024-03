Bajo la amenaza de expulsión si se manifestaban, directivos de la UTEG impidieron que jóvenes expresaran su inconformidad afuera del plantel de Héroes Ferrocarrileros.

Alumnos acusan que la falta de seguridad derivó en la agresión del campus Calzada Olímpica y la muerte de dos trabajadoras y lesiones a un trabajador.

La protesta reunió a 15 jóvenes, uno de ellos puso dos pintas en un muro y a los demás apenas asomaron un par de pancartas, so pena de ser expulsados.

Habla una afectada.

“Sí, entre estudiantes nos comunicamos para venir a pedir justicia y bueno más que nada seguridad”

Docentes y estudiantes durante el evento de este miércoles, acusaron que el agresor brincó los torniquetes, pero nadie de seguridad le dio seguimiento pues el cuerpo de vigilantes son personas mayores o mujeres, con poco adiestramiento. Este es el audio con la advertencia a los estudiantes.

“Dice que de ninguna manera ustedes van a participar en eventos o en manifestaciones contra la escuela, que difamen a la escuela. En ese sentido les recuerdo que es motivo de baja. No es un amenaza, de nuevo, se los digo, no es una amenaza”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)