Al comparecer ante diputados, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que la petrolera mexicana no se ha endeudado ni es una carga para la hacienda pública, y por el contrario, en el actual sexenio se ha desendeudado.

“Cómo en esta administración se ha desendeudado Pemex de 129 mil millones de dólares a 106 mil en el periodo enero septiembre, y no es todo, todavía falta pagarse algunas amortizaciones de aquí al cierre del año y esta cuenta va a quedar por debajo de esa cifra. Es decir, ha habido un desendeudamiento muy importante. No solamente nosotros no endeudamos a Pemex, la hemos desendeudamos. Y quienes critican a Pemex como empresa se deberían estar mordiendo la lengua”.

De hecho, afirmó, el saldo de la deuda ha disminuido en 22.9 mil millones de dólares. (Por Arturo García Caudillo)