El director tapatío Manolo Caro agradece el éxito que ha tenido su más reciente serie “Serpientes y Escaleras”, por lo que no descarta una segunda temporada, así lo mencionó en su más reciente visita a Guadalajara.

“Vamos a platicar con la plataforma, hay otro proyecto por ahí que también ellos están interesados, habrá que ponernos de acuerdo en qué es lo que sigue, a mí me encantaría serpientes y escaleras dos me encantaría, pero si es un nuevo proyecto también porque en el siguiente proyecto también sería aquí en Guadalajara, y tengo una película pendiente ahorita en a fin de año en España, pero de qué vuelvo, vuelvo y será en enero”.

Entre los proyectos de Manolo Caro también está el regresar al teatro y lo hará de la mano de Óscar Uriel, sin embargo, no quiso revelar más detalles. (Por Katia Plascencia Muciño)