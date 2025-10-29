El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó su respaldo a los productores de maíz que han encabezado manifestaciones en Jalisco, Guanajuato y otros estados del país, en demanda de un precio más justo por tonelada del grano.
Durante su visita a Jalisco, Romero afirmó que el sector agrícola ha sido olvidado por los gobiernos y denunció que los campesinos son víctimas de decisiones económicas que han afectado sus ingresos.
“Evidente solidaridad a las personas que producen en el campo. Pareciera que están absolutamente olvidadas y hoy son rehenes de acuerdos gubernamentales que los bursatilizó, literalmente los bursatilizó; es decir, puso el precio de la tonelada de su producto al juego del mercado bursátil”.
Por otra parte, Romero destacó que el relanzamiento del PAN a nivel nacional busca acercar al partido con la ciudadanía, fortalecer sus métodos de elección interna y transparentar las decisiones legislativas que se tomen en el Congreso de la Unión.
Dirigente nacional del PAN respalda protestas de productores del campo
