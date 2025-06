A tan solo unos días de que inicie el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la actriz María Aura lamentó que no pueda estar presente en esta edición por tener una agenda ocupada. Además, en entrevista con Notisistema aseguró que contrario a otros de sus colegas, a ella no le gustaría dirigir en el séptimo arte:

“¡Ay no, yo creo que nunca!, eso sí no se me antoja, pero no sé, quién sabe, me ha interesado producir sobre todo para generar proyectos en los que yo también pueda tener trabajo, ser actriz, tiene momentos muy buenos y momentos difíciles y me interesado producir, generar, y también por fortuna he podido hacer equipo con Alonso Barrera, que es mi esposo y hemos hecho un montón de cosas y proyectos juntos, entonces por ahora, hasta ahí, dirigir, ya se me hace otro paquete”.

María Aura es productora de varios proyectos, entre ellos algunas obras de teatro. (Por Katia Plascencia Muciño)