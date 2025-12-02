Se trata de un amplio sector de la población. Un sector de la población que a diferencia de otros, enfrenta mayores retos. Un sector de la población que cada día hace frente a la desigualdad en distintos ámbitos. Un sector de la población conformado por millones. Hoy revisamos los retos y dificultades por los que atraviesan diariamente las personas con discapacidad en México, a propósito de la conmemoración internacional que busca generar mayor conciencia en torno a este tema. Escucha el trabajo completo. (Por Ricardo Camarena)