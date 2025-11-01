Scatman John, nacido como John Paul Larkin el 13 de marzo de 1942 en El Monte, California, fue un cantante, compositor y pianista estadounidense que alcanzó fama mundial en los años 90 con su singular fusión de jazz, scat y música dance.

A pesar de vivir con tartamudez desde niño, utilizó esta característica como una fortaleza, integrándola en su estilo vocal distintivo.

Su mayor éxito llegó con “Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)” en 1994, una canción que no solo fue un fenómeno comercial, sino también un mensaje de superación personal.

Otros temas como “Scatman’s World” consolidaron su lugar en la música pop internacional.

Antes de su éxito como Scatman John, Larkin fue un pianista de jazz consumado, lo que enriqueció su propuesta musical.

Falleció el 3 de diciembre de 1999 debido a cáncer de pulmón, pero su legado sigue vivo como símbolo de inspiración, demostrando que las adversidades pueden convertirse en herramientas para triunfar.