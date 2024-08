Desde la desaparición de su hija Dalia y su yerno Luis Ramón hace 14 años, Doña Nati Guerrero ha buscado sin descanso por todo el país, por lo que este miércoles al recibir las disculpas públicas de la Fiscalía de Zacatecas por las violaciones de derechos humanos y las omisiones en la investigación, no pudo evitar el pensar en su nieto Diego.

“Cómo explicarle a un niño de tres años que sus papás desaparecieron. Recuerdo la primera Navidad con Diego después de la desaparición de sus papás cuando me dijo: Le voy a pedir al niño Dios -Le pregunté, ¿qué le vas a pedir?- Que traiga a mi papa y a mi mamá. En la mañana al no verlos me dijo, no me los trajo, mamá Nati”.

Reconoció que la disculpa pública es un paso muy importante porque dignifica la memoria de Dalia y Luis. (Por Gricelda Torres Zambrano)