La Comisión Estatal de Derechos Humanos reitera que la disculpa pública que el Gobierno del Estado ofreció por seis feminicidios y un caso de tentativa, son producto de las recomendaciones emitidas por su mala actuación para garantizar la vida de mujeres víctimas de violencia, explica el director de seguimiento a recomendaciones, Fernando Zambrano.

“Esta disculpa es una forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de las víctimas de que algo no se hizo bien y derivado de que no se hizo bien generó consecuencias, en este caso desafortunadamente la pérdida de la vida de mujeres. El hecho de que un Gobierno del Estado reconozca que no está haciendo bien las cosas y que se comprometa a realizar diferentes acciones, diferentes garantías de no repetición”.

La disculpa pública forma parte de la reparación del daño en el caso de seis feminicidios, entre estos el de Alondra en Tlajomulco y una tentativa. (Por Gricelda Torres Zambrano)