Han disminuido las denuncias por diferentes delitos en la entidad, pero ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía en la autoridad, reconoce el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón.

“El número de carpetas judicializadas al Poder Hudicial ha disminuido sí. Aquí hay dos teorías: una en la que sostienen que la cifra negra aumentó, es decir, que la desconfianza en la sociedad ha permeado de manera tal que no denuncian porque no sucede nada a partir de su denuncia y que solamente se pone en riesgo frente al delincuente. La otra teoría es que la cifra negra sigue siendo la misma del 80 por ciento”.

Señala que delitos como robo a casa habitación, robó a autos y violencia intrafamiliar no han disminuido. (Por Claudia Manuela Pérez)