Debido al temor que sienten padres de familia de enviar a sus hijos a las escuelas, se distribuye una tarjeta roja con información sobre el derecho que tienen los migrantes, particularmente aquellos que radican desde hace años en Estados Unidos, explica a Notisistema, maestra de preparatoria en distrito de Los Ángeles, California

“Esta tarjeta se la estaban entregando a todas las personas que pasaban por la escuela y esta dice que usted tiene derechos constitucionales y les dan instrucciones de no abrir la puerta, no conteste ninguna pregunta, no firme nada y que le entregue esta tarjeta roja si usted está dentro de su casa, que la pase por la ventana o la pase por debajo de la puerta en caso de que llegue un agente de migración”.

Esta información se distribuye también de manera digital entre la comunidad del distrito, ante agresiva estrategia de Trump contra los migrantes.

La maestra reconoce que la actividad en Los Ángeles, California ha bajado, pero no a tal punto de paralizar o vaciar la ciudad. (Por Gricelda Torres Zambrano)