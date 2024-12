A tan solo unas horas de arrancado el nuevo operativo de la avenida López Mateos que esta mañana dejó solo dos carriles laterales de norte a sur para circular, y habilitó seis en sentido de sur a norte, las opiniones entre los automovilistas son contrastadas.

Conductores que circularon esta mañana en el sentido que va de La Minerva hacia Periférico, denunciaron un severo atorón vial y hasta el doble de tiempo en sus traslados.

“De Chapalita a Plaza del Sol 25 minutos cuando me tomaba diez, entonces está muy muy feo, no sé cuánto vaya a durar esto te espero que no llegue hasta el lunes”.

En contraste, automovilistas que se desplazaron desde Bugambilias y hasta Tizoc aplaudieron el operativo, señalando que redujeron su trayecto hasta 40 minutos.

Entre las principales quejas está la prohibición de la vuelta a la izquierda para quienes desean incorporarse de López Mateos hacia Marano Otero por la avenida Plaza del Sol. (Por Edgar Flores Maciel)