La división de Guadalajara en once comunidades con el objeto de mejorar la prestación de servicios municipales, no tendría porqué afectar a los ciudadanos, considera el especialista en administración pública y académico de la UdeG, Enrique Rodríguez.

“Ahora que se quiere pasar a once comunidades, más que constituir o construir once edificios de trámites, el planteamiento que se ha dicho por parte del gobierno es que está ligado a temas de servicios y a política social, de tal manera que entonces hablamos de que sería una descentralización operativa, basado repito en prestar servicios públicos, en atender mejor los reportes de los tapatíos”.

Cabe recordar que antes Guadalajara estaba dividida en cuatro sectores, desde hace tres décadas pasó a siete zonas, pero ahora en la administración de la alcaldesa de MC, Verónica Delgadillo, se dividió en once comunidades. (Por Gricelda Torres Zambrano)