El tenista Serbio Novak Djokovic ganó ´por décima vez el título en el Abierto de Australia, lo que representa el trofeo número 22 de Grand Slam, al derrotar en un gran juego al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5). Es un gran regreso luego de que hace un año no jugó el torneo al ser deportado del país por inconvenientes relacionados a los protocolos de seguridad del Covid19.

Ante ello, señaló al final que esta final ha sido la más importante de su vida. Al cerrar el juego, lloró de alegría, se brincó a la tribuna para celebrar con su familia.

“Es una gran trayectoria para mi, mis amigos y mi familia. Ellos tuvieron que tolerar la peor parte de mi carácter, quiero agradecer el apoyo. No sé si ustedes me van a perdonar por lo que les he hecho todos estos años, pero repito, este trofeo es tanto de ustedes como mío. Desde el fondo de mi corazón, gracias”, dijo al final el Serbio. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoATP)