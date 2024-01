Héctor Flores es el coordinador del colectivo Luz de Esperanza que aglutina a familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Su hijo Héctor Daniel Flores desapareció el 18 de mayo de 2021, y es uno de tantos casos documentados donde las autoridades fueron omisas para dar con su paradero.

Este miércoles se dio a conocer parte de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que se documentan algunas de las omisiones que cometieron autoridades para buscar a Héctor Daniel.

Por ejemplo el organismo acreditó que las investigaciones no sé ciñeron a los principios de efectividad, exhaustividad, debida diligencia, inmediatez y eficacia.

Se advierte que el plan de investigación se elaboró el 8 de abril de 2022 es decir, un año después de la desaparición de Héctor Daniel.

Además se acreditó que el agente del ministerio público no subió la información de la persona desaparecida a la plataforma nacional, no se pidió al Instituto Nacional de Migración emitir una alerta ni se realizó investigación alguna nivel nacional.

La recomendación señala además que no se accedió a las cuentas de correo electrónico o redes sociales del desaparecido, y no se buscaron las huellas dactilares del desaparecido en ninguna base de datos. (Por José Luis Escamilla)