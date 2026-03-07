El documental “Melania”, centrado en la primera dama de Estados Unidos Melania Trump, estará disponible a partir del 9 de marzo en la plataforma Prime Video.

La producción muestra el detrás de cámaras de los 20 días previos a la segunda investidura del presidente Donald Trump, realizada el 20 de enero de 2025.

El filme, dirigido por Brett Ratner, se estrenó en cines el 30 de enero y recaudó 7 millones de dólares en su primer fin de semana, cerrando su exhibición con 16.4 millones.

Para su distribución, Amazon MGM Studios adquirió los derechos por 40 millones de dólares y lanzó una amplia campaña publicitaria para impulsar su llegada al streaming. (Por Pilar Gutiérrez)