Previo a la llegada de los Reyes Magos, el peso arranca la semana con pérdidas frente al dólar estadounidense presionado por las tensiones geopolíticas asociadas a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

El dólar se cotiza este lunes en 17.97 pesos por cada billete, lo que significa un repunte de 0.41 por ciento de la moneda mexicana frente a la cotización del viernes.