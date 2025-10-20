La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.37 pesos por dólar, sin cambios relevantes comparado con la jornada del pasado viernes.

Este lunes el peso es afectado por la recuperación parcial del dólar, después de extender el retroceso semanal ante las tensiones arancelarias, mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave en México y el reporte de inflación estadounidense al final de la semana.