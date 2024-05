Saber del dolor por el que están pasando las madres buscadoras me impide disfrutar el 10 de mayo, afirmó, ante la marcha de hoy en la Ciudad de México, la candidata de oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

“Esa es quizá para mí, lo que me impide disfrutar un diez de mayo, porque yo pienso que yo estoy o tengo a mis hijos y ellas no encuentran a sus hijos y ellas no encuentran a sus hijos. Es una cosa realmente dolorosa. Yo voy a reunirme con algunas madres buscadoras de aquí de Tamaulipas, que me han buscado y hay que hacer lo que se tenga que hacer para que estas mujeres encuentren paz y consuelo”.

Por otro lado, y desde Ciudad Victoria, en gira de tres ciudades por el estado de Tamaulipas, Gálvez Ruíz, dijo no estar muy contenta con el aparato de seguridad que la rodea en aquella entidad, pues considera que es excesiva, sin embargo, entiende que sólo es el reflejo de la situación de inseguridad y violencia que vive la región. (Por Arturo García Caudillo)