Autoridades están expectantes por el paso de la tormenta tropical “Dolores” que se espera hoy, cerca de la una de la tarde, toque tierra en los límites de Michoacán y Colima.

Las lluvias no han sido tan abundantes como se esperaba, señala el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, sin embargo se reportan víctimas: cuatro vecinos de Ciudad Guzmán a quienes les cayó un rayo durante un juego de futbol y uno de ellos falleció. De momento no hay comunidades desalojadas:

“La cantidad de lluvia no ha registrado ningún tipo de estrago, ninguna cantidad de agua abundante que nos genere alguna situación de alerta”.

En este momento la tormenta, con vientos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120, se encuentra a 155 kilómetros al sur de Manzanillo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)