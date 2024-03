Los atletas mexicanos dominaron la edición 35 del Medio Maratón de Zapopan que se corrió esta mañana, con el triunfo de Iván Maya Estrada del Estado de México al cruzar la meta en primer lugar con tiempo de 1 hora 6 minutos 14 segundos; seguido por los kenianos Rodgers Ondati y Eliud Kipkorir. Adrián Uribe terminó en cuarto sitio. Sobre su triunfo, Iván Maya Estrada, comentó.

“Claro que sí, es la primera vez que compito en Medio Maratón, sabía que no se iba a poner fácil con los kenianos que salieron luego, luego a jalar fuerte, pero siempre me mantuve ahí en la punta cuando vi que el primero empezó a bajar el ritmo fue donde me decidí a atacar ¿1 hora 6 era lo que tenías previsto, pensabas marcar menos? Sí más o menos era lo que tenia planeado 1 hora 5 , 1 hora 6 era lo que tenía planeado y sí salió, Gracias a Dios”.

En femenil ganó Isabel Oropeza Vázquez con 1 hora 14 minutos 21 segundos; seguida por Mayra Sánchez y su hermana Fanny Oropeza cruzó la meta en tercer lugar. Participaron 5 mil 800 corredores y se repartieron premios por 860 mil pesos entre los ganadores de la diferentes categorías.

(Por Manuel Trujillo Soriano)