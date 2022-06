El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, ganó este domingo por primera vez en su carrera, el Gran Premio Formula UNO de Canadá, seguido por el español, Carlos Sainz de Ferrari y por el británico, Lewis Hamilton de Mercedes, quien no subía al al podido desde Bahréin; mientras que Sergio Pérez se vio obligado a abandonar en la vuelta 9 al fallarle nuevamente la potencia de su auto.

Esta fue la victoria numero 6 para Verstappen en la temporada con lo que se reafirmó en el liderato de la clasificación Mundial de piloto al llegar a 175 puntos.

El piloto tapatío explicó porque tuvo que abandonar muy temprano este domingo, el Gran Premio Formula UNO de Canadá, dice que simplemente su auto se quedó en neutral y ya no respondió.

“Los problemas de rodabilidad siguen perjudicandonos bastante y hoy irnos en ceros duele bastante. Perdí potencia y me quedé totalmente en neutral y ya no avanzaba para nada y es una pena haber perdido este día, todo iba muy bien, teníamos una buena estrategia, había avanzado algunos lugares y creo que teníamos todo para poder recuperar y poder pelear por el podio”.

Pese a que no sumó puntos en la carrera de este domingo, “Checo” se mantiene como sublíder en el mundial de pilotos con 129 unidades, pero Charles Leclerc ya le pisa los talones al llegar a 126 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)