La escudería Mercedes hizo el 1-2 en el Gran Premio Formula 1 de Bélgica con el primer lugar de George Russell y el segundo de Lewis Hamilton, seguidos por Oscar Piastri de McLaren, quien completó el podio. Sin embargo, horas después los organizadores descalificaron al británico por no dar con el peso mínimo del monoplaza al finalizar la carrera; con lo que su compañero de equipo, Lewis Hamilton subió al primer lugar y Checo Pérez, que salió en segundo lugar y terminó en octavo, subió el séptimo sitio tras el reacomodo y comentó.

“Perdimos la posición con Lewis, iba bien en toda la pista menos en las rectas, aún así continuamos en la pelea estuvimos cerca de los primeros lugares de los líderes, sin embargo, en el segundo stint con toda la presión detrás al ser un stint tan corto fue un desastre total y creo que pagamos el precio de no haber tenido dos neumáticos duros y comprometió mucho el segundo el tercer stint”

Checo que sigue metido en una muy mala racha, consiguió la decima-segunda vuelta rápida en la Fórmula 1, y es el piloto número 34 en la historia en alcanzar esta cifra. Es la primera que consigue desde Canadá en 2023 y su primera en Bélgica.

Molesto por la insistencia de los reporteros, Checo dijo que no responderá más preguntas sobre su futuro.

(Por Manuel Trujillo Soriano)