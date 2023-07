Las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos se enfrentan a muchas carencias para poder realizar su labor, sin embargo una de las más notorias es la movilidad.

Deben trasladarse a lugares de difícil acceso y transportar herramientas, y al no contar con recursos suficientes las búsquedas se complican.

Tras escuchar su testimonio en Notisistema un radioescucha que pide el anonimato donó el dinero necesario para que las Madres Buscadoras de Jalisco se hicieran de una camioneta semi nueva.

Así lo explicó la coordinadora del colectivo, Indira Navarro.

“Hay gente que no es empática a estas causas si no es que nosotros hacemos este trabajo y sin apoyo de nadie o pocas personas como este señor que de verdad voy a estar eternamente agradecida… me dan ganas de llorar la verdad. No esperaba una acción Yam buena y tan generosa de parte de este señor y a nombre de todas las buscadoras de los desaparecidos se lo agradeceremos eternamente”.

Las carencias para las buscadoras continuarán pero sin duda al contar con un vehículo para moverse su labor será un poco más fácil y segura. (Por José Luis Escamilla)