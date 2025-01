La presidenta Sheinbaum debe coordinarse mejor con el nuevo gobierno de Estados Unidos y de Canadá, crear un fondo especial para atención de migrantes y meter a la cárcel al ex titular del INM por la tragedia de Juárez, afirma el diputado panista, Federico Döring.

“Lamentamos profundamente la impunidad de Franco Garduño, a quien no han querido meter a la cárcel, pero esa tragedia nos debe de obligar a crear un fondo y un protocolo de coordinación. Exigimos también, no sólo el fondo de atención de emergencia a migrantes, sino una reunión urgente de autoridades mexicanas y estadounidenses del más alto nivel para saber exactamente qué tipo de reto enfrentamos”.

Debe establecerse una estrategia integral en caso de deportaciones masivas, aclara, poniendo al centro a los migrantes mexicanos y pedir a los gobiernos de otros países hacerse responsables de sus connacionales. (Por Arturo García Caudillo)