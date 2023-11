La mañana de este martes algo huele mal en varias colonias de Zapopan y nadie sabe de qué se trata.

Este olor es parecido al del ajo o al gas, perceptible desde la madrugada en colonias como El Colli Urbano, Colli CTM, Paseos del Sol y Mirador del Sol.

Bomberos de Zapopan realizaron anoche el monitoreo del drenaje en avenidas como Patria, Copérnico y Volcán Popocatépetl, además que se tomaron muestras del agua de drenaje para someterla a análisis de laboratorio.

Finalmente los bomberos lavaron el drenaje con agua a presión.

“La verdad se tomó por parte de SIAPA, se tomaron muestras, las mismas van a ser analizadas y en las primeras horas van a tener los resultados de si hay alguna solución… al momento en los monitoreos no hay ningún riesgo, nada más es el olor que es un poco molesto nada más”.

En algunos planteles educativos de la zona los maestros se han comunicado con las autoridades para preguntar si deben suspender clases, a lo que les han respondido que no es necesario porque no hay riesgo para la población. (Por José Luis Escamilla)