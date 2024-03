Los drones y sus sensores térmicos se convirtieron en la principal arma de policías y bomberos para localizar a personas que provocan incendios forestales. La mayoría de las personas sorprendidas causando incendios fueron detectadas gracias a sobrevuelos con drones o en helicóptero, pero en particular con las aeronaves no tripuladas, los equipos observan los focos de calor y la persona cuando huye después de provocar el fuego.

El comandante intermunicipal de Bomberos y Protección Civil de Zapopan y Guadalajara, Sergio Ramírez López, reconoce que no es sencillo acreditar la responsabilidad de incendios forestales, pero ya han logrado obtener sentencias.

“Hablamos ahorita de bomberos forestales y policías, pero también hay un equipo de investigación de incendios que identifican patrones de incendios que está determinando como las personas están encendiendo estos fuegos y también está la fiscalía, la dirección de incendios forestales de la Fiscalía del Estado”.

Este año ya va una persona detenida por iniciar un incendio en el Cerro del Colli. (Por Héctor Escamilla Ramírez)