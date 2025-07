El París Saint-Germain humilló al Real Madrid al golearlo por 4-0 en la semifinal celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El campeón de la Champions League, dominó a placer el juego y sacó el triunfo con doblete de Fabián Ruiz, más anotaciones de Ousmane Dembélé y Gonçalo Ramos.

Con la victoria el PSG hizo buenos los pronósticos que lo señalaban como favorito para llegar a la final de este torneo y el próximo domingo enfrentará al Chelsea en la pelea por el título en ese mismo escenario a las 13:00hrs tiempo del centro.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso dijo que duele sufrir el primer fracaso con el equipo “Merengue” al perder de esta manera en un Mundial.

“Sin duda no es lo que esperábamos es mi primera derrota, pero la mala noticia para mi, es que no va a ser la última derrota; hemos enfrentado a un rival que está muy bien, la verdad es que hoy de la misma manera que lo han sufrido otros hoy lo hemos sufrido nosotros, están a un nivel bueno y nosotros hay que reconocerlo y está empezando esta nueva etapa hay muchas cosas que queremos hacer mejor, pero hoy duele, tenemos que hacer autocríticos que nuestro nivel no ha sido bueno”.

Por su parte, Luis Enrique, técnico del PSG dijo que ganarle al Real Madrid lo deja muy contento porque su equipo se encuentra en una temporada muy especial en la que quiere hacer historia.

El campeón del Mundial de Clubes se embolsará entre 95 y 125 millones de dólares; en esta ocasión por cierto, no habrá partido por el tercer lugar. (Por Manuel Trujillo Soriano)