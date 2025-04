La cantante Erika Zaba hizo frente a la controversia después de que Mariana Ochoa, su excompañera de OV7, expresó sentirse dolida por presuntas burlas hacia ella, luego de los desacuerdos con Ari Borovoy.

Erika aseguró que en algún momento dará su versión de lo que sucedió para que la agrupación se separara.

“Nunca me he burlado de mis compañeros, de ninguno, de nadie, y en ningún momento, porque cualquier cosa que yo tenga que decir, al respecto de alguno de ellos no va a ser públicamente, soy incapaz de estar manchando otra vez, y otra vez, claro que ahorita Con toda la información que está saliendo, yo deveras que digo en algún momento voy a tener que dar mi versión, no ahorita porque no quiero, no me veo en la necesidad de estar hablando y hablando, y si no tengo nada, bueno que decir no lo voy a decir, sé que en algún momento va a suceder”.

Erika mencionó que tras el malentendido fue víctima de ataques a través de las redes sociales, pero prefiere concentrarse en su familia y sus negocios. (Por Katia Plascencia Muciño)