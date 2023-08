En respuesta a las voces al interior de la 4T que piden que renuncie a si partido, el ex canciller y aspirante a convertirse en el candidato de Morena a la Presidencia de la República, Marcelo Ebrard, dice que no se va.

“Los que les urge que me vaya ya de Morena es porque saben que les vamos a ganar porque están perdiendo, nosotros estamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó, en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente, eso es todo lo que estoy pidiendo. Sorprende que Fernández Noroña ahora casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años ochenta. Entonces lo que estoy diciendo es respeten”.

Ebrard quien acudió este viernes al INE a pagar una multa por actos anticipados de campaña, anunció además, que está preparando una denuncia en contra de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, por desvío de recursos en favor de la campaña presidencial de su compañera Claudia Sheinbaum. (Por: Arturo García Caudillo)