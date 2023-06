Anuncia el canciller Marcelo Ebrard, que en busca de la candidatura de Morena rumbo a la Presidencia de la República, renunciará al cargo de Secretario de Relaciones Exteriores a partir del 12 de junio.

“He resuelto también y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio, a primera hora, la próxima semana. El día de hoy les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento Morena, me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos”.

Afirmó que seguirá trabajando por la unidad, la fortaleza y la continuidad del movimiento del que forma parte. (Por Arturo García Caudillo)