Porque siente que no hay equidad en la contienda interna para definir al candidato presidencial en el 2024, y se está favoreciendo a Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard, exigió a la dirigencia de Morena deje de simular y actúe como auténtico árbitro.

“Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos. Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del Gobierno Federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó. Al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre. ¿Quién tiene la palabra? Ustedes, que Morena, la dirigencia, actúe a la altura de lo que es este movimiento”.

Y a unas horas de que se defina cuáles serán las encuestadoras que llevarán a cabo la consulta que arrojará al candidato, acusó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de estar desviando recursos para la campaña de Claudia Sheinbaum. (Por Arturo García Caudillo)