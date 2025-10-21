El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, previó que en la revisión del TMEC habrá algunos cambios no sustanciales, pero tampoco descartó que hacia el futuro pudiera haber alguna sorpresa.

“¿Qué preveo que va a suceder? Bueno, como ya estamos en ese proceso de consulta, lo que preveo es que vamos a ir a una revisión del tratado y el tratado, pues seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales, sustanciales en cuanto a que modifiques todo el tratado, sus contenidos principales. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que nos conviene a los tres países. ¿Y qué lo demuestra? Pues que estamos en un proceso conjunto, llevamos 85 conversaciones. Ya estamos en consulta. Oye, ¿pero eso garantiza que no pueda haber en el futuro algo nuevo? No. Puede haber algo nuevo, pero donde estamos es ahí”.

Lo anterior lo afirmó tras comparecer a puerta cerrada ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)