Tal y como lo anunció previamente, el ahora ex canciller, Marcelo Ebrard, entregó este mediodía en Palacio Nacional, su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores. Tras entrevistarse con el presidente López Obrador, aseguró que tiene muchas ventajas sobre los otros aspirantes a convertirse en el candidato de Morena a la Presidencia de la República.

“Ahora en Relaciones Exteriores, conocer a todos los líderes mundiales, porque sí cuenta, o sea, si cuenta que si le hablas al presidente de los Estados Unidos te conteste el teléfono o puedas conversar con él; sí cuenta que conozcas a las gentes que deciden en Nueva York las grandes inversiones en dólares, porque sí te contestan el teléfono, porque sí escuchan a México, porque sí nos respetan. También cuenta que puedas hablar con cualquier empresa, a nivel global; o con el secretario general de la ONU. ¿Todo eso qué es? Experiencia, hacer frente a la adversidad, integridad, porque siempre he seguido la misma causa, nunca he sido un oportunista. Eso y 42 años de trabajo”. (Por: Arturo García Caudillo)