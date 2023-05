Ante la división que está generando la definición del candidato de Morena rumbo a la elección presidencial, el canciller Marcelo Ebrard, dijo haber encontrado la fórmula para no perder la unidad.

“Para comentarles que he estado pensando cómo resolver para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo, garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar, como es la invitación que hizo el presidente López Obrador. Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. Entonces la voy a desarrollar y se las presento y se las comparto”.

Sin embargo, añade, para no hacer olas, esperará al 5 de junio, una vez que hayan pasado las elecciones en el Estado de México y Coahuila. (Por Arturo García Caudillo)