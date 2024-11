Ante las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre imposición de aranceles a los productos chinos hechos en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hace un llamado al magnate a que revise sus datos.

“O sea, el 68.1 por ciento de la inversión extranjera directa de China a la región Norteamérica está en Estados Unidos; el 31.5 por ciento está en Canadá; y el .4 por ciento está en México. Ya le mandé copia a la de Alberta y al otro señor, en fin. Que revisen sus datos, ¿de qué hablan?, What are you talking about?”.

Pero además, señala, el principal socio comercial de Estados Unidos es México, y por tanto, cualquier acción que tome en ese sentido se traduce en afectaciones a miles de empresas estadounidenses y a millones de trabajadores. (Por Arturo García Caudillo)