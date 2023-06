El excanciller Marcelo Ebrard se registró este mediodía como aspirante a la candidatura de Morena rumbo a la Presidencia de la República.

“Me comprometo a que en este proceso promoveré los avances y el legado de la Cuarta Transformación y acepto que la definición de este proceso será por el método de encuesta. Por tanto, el resultado será inapelable en términos del artículo 44, inciso S de nuestro estatuto. Expreso ante ustedes mi adhesión indeclinable a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como mi completo acuerdo con el precepto de usar el poder público para servir a los demás y nunca con propósitos de beneficio o lucimiento personal, así como lo he hecho toda mi vida”.

De esta forma, Ebrard se convierte en el primero en renunciar al cargo y en el primero en inscribirse a este proceso. (Por Arturo García Caudillo)