El cantante Edén Muñoz pospuso el concierto que ofrecería este fin de semana en Los Mochis, Sinaloa, debido al incendio ocurrido en un centro comercial de la ciudad, pues confesó que no tenía ni la sonrisa ni el alma para cantar frente al público.

Edén, exvocalista de la banda Calibre 50 compartió la noticia en sus redes, y aunque dijo que era una decisión que lo ponía entre la espalda y la pared, confió en que lo mejor era no presentarse en este momento tan sensible para la sociedad.

Muñoz confesó que estaba afectado emocionalmente, sin una sonrisa que ofrecer por el momento, por lo que decidió que el show se posponga para el 20 de junio. (Por Katia Plascencia Muciño)