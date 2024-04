Después de formar parte del elenco de proyectos como “Narcos: México”, “El Dragón” y “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, al actor mexicano Edison Ruiz se le abrieron las puertas en Canadá para protagonizar la serie “Temporada de frambuesas”, y en exclusiva con Notisistema mencionó que este proyecto lo llenó de humildad.

“Y ahora me toca a mí ponerme en esa vitrina, junto a Philippe Falardeau nominado al Oscar, junto a Florence Longpré ganadora de Cannes y digo, lo mejor que yo pude es abrir las puertas para decir aquí hay chamba, aquí se puede, aquí hay compañeros que tienen hambre, también lo mejor que puede ser yo fue ser profesional y claro que me doy cuenta, pero ¿sabes de qué me doy cuenta que me llenó este proyecto? Que me llenó de humildad”.

Por lo pronto, “Temporada de Frambuesas”, protagonizada por Edison Ruiz únicamente se puede ver en Canadá, pero desea que pronto una plataforma pueda traerla a México. (Por Katia Plascencia Muciño)