Este martes se confirmó la baja de Edson Alvarez de la Selección Mexicana por un desgarre en la pierna izquierda y lo hizo oficial el mismo jugador del West Ham de Inglaterra.

“Me sentí con la responsabilidad y con las ganas de ser yo quien les dé este mensaje. Desafortunadamente mi participación en la Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras. Es un duro golpe para mí, porque tenía esa ilusión tanto la tienen mis compañeros, pero son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer de todo esto”.

Agregó en el video que publica que pese a la lesión no se va de la concentración: “También quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho. Ahora me tocará fuera de la cancha, también me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible”.

México se medirá este miércoles a Venezuela a las 19:00 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)