El atleta mexicano Eduardo Herrera logró el récord nacional en la prueba de 3 mil metros dentro de la Liga Diamante 2026 que se realiza en Shanghái, China.

El tiempo que realizó Herrera fue de 7 minutos 27.63 segundos, sin embargo no finalizó en el podio al concluir en el séptimo sitio.

El ganador de esta prueba celebrada en tierras chinas, fue el alemán Mohamed Abdilaahi quien realizó un tiempo de 7:25.77, mientras que Reynold Cheruiyot de Kenia terminó segundo (7:26.11), y el tercer sitio fue para Andreas Almgren de Suecia. (Por Martín Navarro Vásquez)