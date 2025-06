Chivas ya cuenta con su primer refuerzo. Se trata de Efraín Álvarez proveniente de Xolos, quien pidió permiso a la Selección Mexicana para hacer este sábado los exámenes médicos y firmar contrato.

Dijo estar feliz pues su familia siempre la ha ido al Guadalajara incluido su padre.

“Cuando me la puse (a la playera) se me puso la piel chinita. Me siento muy contento, la verdad, muy feliz de estar acá. Es un sueño para mí vestir esta camiseta. Estoy muy feliz de tenerla ahorita. Ya me imagino estar en el Akron con toda la gente. Mi padre es chivista. Él siempre viene, es de un pueblo de acá: Jocotepec. Siempre viene a los partidos Chivas. Él nos enseñó el amor por Chivas. No solo yo, con mi familia queremos estar en el estadio portando esta camisa. Quiero que todos los aficionados no solo me quieran a mí, sino también a todos mis compañeros. Ojalá pronto levantemos una copa”, comentó el jugador.

Álvarez regresará a la concentración del tricolor que se alista para la Copa oro. “Nació el 19 de junio de 2002 en Los Ángeles, California, pero es mexicano por nacimiento al ser hijo de padres mexicanos. Juega como atacante por ambas bandas, aunque puede desempeñarse como mediocampista. Su pierna hábil es la zurda, pero también ha mostrado buenas hechuras con la diestra”, dice comunicado. (Por Martín Navarro Vásquez)