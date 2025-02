Egresado del Iteso, Omar Jonathan Mendoza Juárez de 24 años de edad, podría convertirse en juez federal de distrito especializado en materia laboral, luego de que fuera insaculado por el Comité de Evaluación para participar el próximo primero de junio en la elección judicial.

“Para el caso del juez de distrito en materia laboral del Tercer Circuito, hay cuatro candidatos propuestos por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo son seis, por el ejecutivo me parece otros seis. Van a ser alrededor de 20 nombres los que van a aparecer en la boleta para el cargo al que aspiro. Desde luego me llena de orgullo, sobre todo satisfacción porque mucha gente me dice, es qué mírate, eres muy joven y ve lo que estás logrando. Y yo les digo, bueno, la juventud no es sinónimo de desconocimiento”.

Mendoza Juárez, quien egresó en el 2022, avaló los cinco años de experiencia que se piden como requisito, por lo que hasta hoy se convierte en el candidato más joven en participar en la elección de juzgadores. (Por Gricelda Torres Zambrano)