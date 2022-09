Tras casi doce horas de discusión, por mayoría, el Pleno del Senado de la República aprobó las reformas gracias a las cuales la Guardia Nacional quedará bajo la tutela del Ejército.

Al presentar el dictamen, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, aclaró que esta modificación no es para militarizar al país ni para que la Guardia haga lo que le venga en gana.

“En ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco. Insisto, no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos. La Guardia Nacional no sólo debe dar rondines, sino que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, de investigar y de perseguir el delito”.

Pasa al Ejecutivo Federal para su publicación. (Por: Arturo García Caudillo)