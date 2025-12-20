La Secretaría de la Defensa Nacional informó el despliegue de 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Sinaloa, en medio de la disputa entre el crimen organizado

Los efectivos partieron este sábado de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a Culiacán, donde se integrarán al operativo permanente.

De acuerdo con la dependencia, los elementos realizarán labores de disuasión, prevención y patrullaje.

Las acciones tienen el objetivo de restablecer condiciones de tranquilidad para la población sinaloense.