Civiles armados atacaron a elementos de la Guardia Nacional esta tarde en el municipio de Tuxpan, Jalisco, cuando realizaban recorridos de reconocimiento para prevenir bloqueos carreteros y verificar que las vías permanecieran libres.

De acuerdo con los reportes, los efectivos federales fueron agredidos con disparos de armas de alto poder al ingreso del municipio, lo que derivó en un operativo militar.

El enfrentamiento dejó como saldo dos civiles armados abatidos y la huida de otros participantes en la agresión.

Tras los hechos, la presidenta municipal de Tuxpan, Claudia Gil Montes, emitió un comunicado en redes sociales en el que exhortó a la población a permanecer en sus hogares mientras se mantiene la coordinación con autoridades competentes para resguardar la seguridad de los habitantes.

El incidente ocurre un día después de la desactivación del Código Rojo en Jalisco y de declaraciones del gobernador Pablo Lemus sobre el restablecimiento de la tranquilidad y la gobernabilidad en los 125 municipios del estado. (Por Edgar Flores Maciel)