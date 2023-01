La Tesorería Municipal de Guadalajara aplica rangos e incentivos para que la actualización de las tablas catastrales no repercuta de manera significativa en el impuesto predial, asegura su titular, Luis García Sotelo.

“Los predios que valen de cero a un millón 50 mil pesos que es el 44 por ciento del padrón, solo verán incrementado en uno por ciento su pago del predial. Los que valen más de un millón 50 a tres millones 50, su predial no incrementará más allá del cinco por ciento, es el otro 45 por ciento del padrón. Con estos dos estamos asegurando prácticamente al 90 por ciento del padrón de contribuyentes de Guadalajara para que los incrementos de un año a otro no sean significativos”.

Indica que el 90 por ciento de los contribuyentes se encuentra en el rango que pagará un aumento de uno y cinco por ciento. El ayuntamiento dice, espera una recaudación superior a los mil 500 millones de pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)N