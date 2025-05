Al presentar la cuarta edición del Torneo de Golf que lleva su nombre y que organiza en la Ciudad de México, Saúl el Canelo Álvarez felicitó a Isaac del Toro por lo hecho en el Giro den Italia.

“Lo vi y me enorgullece muchísimo. Para mí es un orgullo ver al talento mexicano triunfar”, dijo el jalisciense al presentar el torneo No Golf No Life.

Además defendió a Eddy Reynoso del doping positivo de Jaime Munguía, al aclarar que solo lo entrena, mas no le lleva dieta de suplementos.

“Lo de Eddy y de Munguía obviamente estamos con Munguía al 100%, solamente él sabe lo que pasó. Al final de cuentas él sabe lo que pasó. Obviamente la gente le tira a Eddy, pero Eddy no le lleva su nutrición, Eddy no le lleva sus cosas, lo que tiene que comer ni mucho menos, Eddy sólo lo entrena y punto”. (Por Martín Navarro Vásquez)