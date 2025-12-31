Ari Borovoy, empresario y exintegrante del grupo OV7, amplió su actividad profesional al incursionar en el sector gastronómico con la apertura de un restaurante especializado en hamburguesas. El artista explicó que, debido a que el propietario del establecimiento utilizó el nombre “Bobo”, marca de la cual Borovoy es dueño, decidió integrarse como socio del proyecto, el cual tiene planes de crecimiento para convertirse en una cadena.

“Nuestra intención, nosotros no somos restauranteros y no estaba en nuestros planes ser restaurantes, pero queremos ver de qué manera, en vez de ver si tú tienes el nombre, yo lo tengo que si suena, que si no suena, porque ahí empezamos a platicar, nunca hubo ningún tipo de discusión, pero pues vamos a platicar, en vez de ver quién sí que no y quién puede o quién no puede, venimos a ofrecerte que nos sumemos y que veamos de qué manera hacemos esto no un restaurante, sino una cadena”.

Por ahora, Bobo Burgers opera en la Ciudad de México, con la visión de abrir más sucursales en distintas partes del país. (Por Katia Plascencia Muciño)