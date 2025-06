Después de varios años de ausencia en la música, el cantante Víctor García regresa con nuevo disco y una gira por diversas ciudades de México. Sin embargo, el ex integrante del reality La Academia, mencionó que la decisión no fue fácil.

“Sí, claro que lo pensé, porque ahora entiendo lo que conlleva, o sea lleva trabajos sacrificios y constancia dedicación, muchos argumentos que que no veía antes también por la juventud y tú los das por hecho, estás en el Rush de todo lo que aparentemente es una gran oportunidad como lo es un Reality y seis meses, después cuando salimos, ya éramos famosos y no entendíamos nada, sólo estábamos fluyendo en el ambiente, pero se convirtió en una forma de vida, y ahorita tengo más responsabilidades pero me siento agradecido”

Víctor García se presentará en Guadalajara el próximo 21 de noviembre en el Teatro Diana. (Por Katia Plascencia Muciño)